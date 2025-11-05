Imenik podjetij
Aon
  • Greater London Area

Aon Aktuar Plače v Greater London Area

Mediana Aktuar nadomestila in Greater London Area pri Aon znaša skupaj £50.6K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Aon. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Mediani paket
company icon
Aon
Actuary
London, EN, United Kingdom
Skupaj na leto
£50.6K
Raven
L1
Osnovna plača
£50.6K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Leta v podjetju
2-4 Leta
Leta izkušenj
2-4 Leta
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Aktuar pri Aon in Greater London Area znaša letno skupno plačilo £126,433. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Aon za vlogo Aktuar in Greater London Area je £50,562.

