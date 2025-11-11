Inženir zanesljivosti spletnih strani nadomestilo in Australia pri ANZ se giblje od A$119K na year za Junior Software Engineer do A$149K na year za Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Australia znaša skupaj A$159K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete ANZ. Nazadnje posodobljeno: 11/11/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
Junior Software Engineer
A$119K
A$116K
A$0
A$3.6K
Software Engineer
A$149K
A$146K
A$0
A$3.4K
Senior Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
