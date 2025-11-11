Full-Stack programski inženir nadomestilo in Greater Melbourne Area pri ANZ se giblje od A$171K na year za Senior Software Engineer do A$190K na year za Lead Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Greater Melbourne Area znaša skupaj A$182K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete ANZ. Nazadnje posodobljeno: 11/11/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
Senior Software Engineer
A$171K
A$168K
A$0
A$3K
Lead Software Engineer
A$190K
A$182K
A$0
A$8.7K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
