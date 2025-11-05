Programski inženir nadomestilo in Greater Sydney pri ANZ znaša A$181K na year za Senior Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Greater Sydney znaša skupaj A$107K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete ANZ. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Junior Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Senior Software Engineer
A$181K
A$175K
A$0
A$5.7K
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
