Programski inženir nadomestilo in Greater Bengaluru pri ANZ se giblje od ₹1.8M na year za Junior Software Engineer do ₹3.46M na year za Lead Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Greater Bengaluru znaša skupaj ₹1.79M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete ANZ. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Junior Software Engineer
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.46M
₹3.46M
₹0
₹0
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
