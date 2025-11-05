Imenik podjetij
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Greater Bengaluru

ANZ Programski inženir Plače v Greater Bengaluru

Programski inženir nadomestilo in Greater Bengaluru pri ANZ se giblje od ₹1.8M na year za Junior Software Engineer do ₹3.46M na year za Lead Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Greater Bengaluru znaša skupaj ₹1.79M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete ANZ. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Junior Software Engineer
(Začetna stopnja)
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.46M
₹3.46M
₹0
₹0
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Kakšne so karierne stopnje pri ANZ?

Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Podatkovni inženir

DevOps inženir

Inženir zanesljivosti spletnih strani

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri ANZ in Greater Bengaluru znaša letno skupno plačilo ₹3,964,234. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ANZ za vlogo Programski inženir in Greater Bengaluru je ₹1,788,521.

Drugi viri