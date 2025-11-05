Podatkovni znanstvenik nadomestilo in Greater Melbourne Area pri ANZ se giblje od A$126K na year za Data Scientist do A$171K na year za Senior Data Scientist. Mediana yearnega nadomestila in Greater Melbourne Area znaša skupaj A$119K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete ANZ. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
