Anyscale
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • San Francisco Bay Area

Anyscale Programski inženir Plače v San Francisco Bay Area

Mediana Programski inženir nadomestila in San Francisco Bay Area pri Anyscale znaša skupaj $350K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Anyscale. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Mediani paket
Anyscale
Software Engineer
San Francisco, CA
Skupaj na leto
$350K
Raven
L7
Osnovna plača
$350K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
14 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Anyscale?
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Anyscale so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Anyscale in San Francisco Bay Area znaša letno skupno plačilo $525,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Anyscale za vlogo Programski inženir in San Francisco Bay Area je $322,500.

