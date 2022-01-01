Adresár Spoločností
Anthem Platy

Platový rozsah Anthem sa pohybuje od $84,575 v celkovej kompenzácii ročne pre Informacijski tehnolog (IT) na spodnom konci do $208,740 pre Vodja znanosti podatkov na hornom konci.

$160K

Poslovni analitik
Median $117K
Razvijalec programske opreme
Median $110K
Arhitekt rešitev
Median $201K

Vodja znanosti podatkov
$209K
Znanstvenik podatkov
Median $145K
Finančni analitik
$88.4K
Informacijski tehnolog (IT)
$84.6K
Oblikovalec izdelkov
$136K
Vodja izdelka
Median $148K
Vodja razvoja programske opreme
$159K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Anthem je Vodja znanosti podatkov at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $208,740. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Anthem je $140,338.

