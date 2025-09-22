Imenik podjetij
Mediana Vodja izdelkov nadomestila in Singapore pri Ant Group znaša skupaj SGD 115K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Ant Group. Nazadnje posodobljeno: 9/22/2025

Mediani paket
company icon
Ant Group
Product Designer
Singapore, SG, Singapore
Skupaj na leto
SGD 115K
Raven
12
Osnovna plača
SGD 115K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
9 Leta
Najbolje plačan paket za Vodja izdelkov pri Ant Group in Singapore znaša letno skupno plačilo SGD 328,406. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Ant Group za vlogo Vodja izdelkov in Singapore je SGD 114,699.

