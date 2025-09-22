Imenik podjetij
Ant Group
Ant Group Podatkovni znanstvenik Plače

Mediana Podatkovni znanstvenik nadomestila in China pri Ant Group znaša skupaj CN¥638K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Ant Group. Nazadnje posodobljeno: 9/22/2025

Mediani paket
company icon
Ant Group
Data Scientist
Hangzhou, ZJ, China
Skupaj na leto
CN¥638K
Raven
hidden
Osnovna plača
CN¥488K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonus
CN¥150K
Leta v podjetju
2-4 Leta
Leta izkušenj
5-10 Leta
CN¥1.15M

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri Ant Group in China znaša letno skupno plačilo CN¥881,043. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Ant Group za vlogo Podatkovni znanstvenik in China je CN¥590,640.

