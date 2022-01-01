Adresár Spoločností
Ant Group
Ant Group Platy

Platový rozsah Ant Group sa pohybuje od $54,398 v celkovej kompenzácii ročne pre Vodja projekta na spodnom konci do $220,743 pre Poslovni analitik na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Ant Group. Naposledy aktualizované: 8/21/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $69.5K
Vodja izdelka
Median $87.6K
Poslovni analitik
$221K

Razvoj poslovanja
$56K
Znanstvenik podatkov
$90.6K
Trženje
$121K
Operacije trženja
$167K
Oblikovalec izdelkov
$80.4K
Vodja projekta
$54.4K
Arhitekt rešitev
$146K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Ant Group je Poslovni analitik at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $220,743. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Ant Group je $89,118.

