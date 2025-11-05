Programski inženir nadomestilo in Pune Metropolitan Region pri Ansys se giblje od ₹1.7M na year za P1 do ₹3.18M na year za P4. Mediana yearnega nadomestila in Pune Metropolitan Region znaša skupaj ₹1.84M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Ansys. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
P1
₹1.7M
₹1.66M
₹0
₹38.2K
P2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P4
₹3.18M
₹2.95M
₹0
₹226K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
33%
LETO 1
33%
LETO 2
33%
LETO 3
Pri Ansys so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33% se pridobi v 1st-LETO (33.00% letno)
33% se pridobi v 2nd-LETO (33.00% letno)
33% se pridobi v 3rd-LETO (33.00% letno)
