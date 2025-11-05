Ansys Programski inženir Plače v Pune Metropolitan Region

Programski inženir nadomestilo in Pune Metropolitan Region pri Ansys se giblje od ₹1.7M na year za P1 do ₹3.18M na year za P4. Mediana yearnega nadomestila in Pune Metropolitan Region znaša skupaj ₹1.84M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Ansys. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Naziv stopnje Skupaj Osnova Delnice (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Začetna stopnja ) ₹1.7M ₹1.66M ₹0 ₹38.2K P2 Software Engineer 2 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- P3 Senior Software Engineer ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- P4 Lead Software Engineer ₹3.18M ₹2.95M ₹0 ₹226K Prikaži 4 Več stopenj

Razpored pridobivanja Glavna 33 % LETO 1 33 % LETO 2 33 % LETO 3 Vrsta delnic RSU Pri Ansys so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja: 33 % se pridobi v 1st - LETO ( 33.00 % letno )

33 % se pridobi v 2nd - LETO ( 33.00 % letno )

33 % se pridobi v 3rd - LETO ( 33.00 % letno )

