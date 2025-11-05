Programski inženir nadomestilo in Madrid Metropolitan Area pri Ansys se giblje od €45.7K na year za P2 do €70.1K na year za P3. Mediana yearnega nadomestila in Madrid Metropolitan Area znaša skupaj €55.1K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Ansys. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€45.7K
€38.6K
€4.8K
€2.4K
P3
€70.1K
€54.4K
€12.7K
€3K
P4
€ --
€ --
€ --
€ --
33%
LETO 1
33%
LETO 2
33%
LETO 3
Pri Ansys so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33% se pridobi v 1st-LETO (33.00% letno)
33% se pridobi v 2nd-LETO (33.00% letno)
33% se pridobi v 3rd-LETO (33.00% letno)
