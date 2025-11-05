Imenik podjetij
Ansys
Ansys Programski inženir Plače v Madrid Metropolitan Area

Programski inženir nadomestilo in Madrid Metropolitan Area pri Ansys se giblje od €45.7K na year za P2 do €70.1K na year za P3. Mediana yearnega nadomestila in Madrid Metropolitan Area znaša skupaj €55.1K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Ansys. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
P1
Software Engineer 1(Začetna stopnja)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Software Engineer 2
€45.7K
€38.6K
€4.8K
€2.4K
P3
Senior Software Engineer
€70.1K
€54.4K
€12.7K
€3K
P4
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

33%

LETO 1

33%

LETO 2

33%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Ansys so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33% se pridobi v 1st-LETO (33.00% letno)

  • 33% se pridobi v 2nd-LETO (33.00% letno)

  • 33% se pridobi v 3rd-LETO (33.00% letno)



Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Produkcijski programski inženir

Raziskovalni znanstvenik

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Ansys in Madrid Metropolitan Area znaša letno skupno plačilo €89,595. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Ansys za vlogo Programski inženir in Madrid Metropolitan Area je €58,003.

Drugi viri