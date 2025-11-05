Programski inženir nadomestilo in Canada pri Ansys se giblje od CA$79.7K na year za P1 do CA$117K na year za P3. Mediana yearnega nadomestila in Canada znaša skupaj CA$108K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Ansys. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
P1
CA$79.7K
CA$76.5K
CA$0
CA$3.2K
P2
CA$112K
CA$98K
CA$8.2K
CA$6.2K
P3
CA$117K
CA$105K
CA$8.9K
CA$3.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
33%
LETO 1
33%
LETO 2
33%
LETO 3
Pri Ansys so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33% se pridobi v 1st-LETO (33.00% letno)
33% se pridobi v 2nd-LETO (33.00% letno)
33% se pridobi v 3rd-LETO (33.00% letno)
