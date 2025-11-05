Strojni inženir nadomestilo in Pittsburgh Area pri Ansys se giblje od $91K na year do $163K. Mediana yearnega nadomestila in Pittsburgh Area znaša skupaj $100K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Ansys. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$109K
$101K
$1.7K
$6.4K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
33%
LETO 1
33%
LETO 2
33%
LETO 3
Pri Ansys so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33% se pridobi v 1st-LETO (33.00% letno)
33% se pridobi v 2nd-LETO (33.00% letno)
33% se pridobi v 3rd-LETO (33.00% letno)