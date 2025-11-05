Imenik podjetij
Ansys
Strojni inženir nadomestilo in Pittsburgh Area pri Ansys se giblje od $91K na year do $163K. Mediana yearnega nadomestila in Pittsburgh Area znaša skupaj $100K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Ansys. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$109K
$101K
$1.7K
$6.4K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Razpored pridobivanja

33%

LETO 1

33%

LETO 2

33%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Ansys so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33% se pridobi v 1st-LETO (33.00% letno)

  • 33% se pridobi v 2nd-LETO (33.00% letno)

  • 33% se pridobi v 3rd-LETO (33.00% letno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Strojni inženir pri Ansys in Pittsburgh Area znaša letno skupno plačilo $162,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Ansys za vlogo Strojni inženir in Pittsburgh Area je $110,000.

