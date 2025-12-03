Imenik podjetij
Ansys
Ansys Elektroinženir Plače

Povprečno Elektroinženir skupno nadomestilo in United States pri Ansys se giblje od $142K do $207K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Ansys. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$163K - $186K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$142K$163K$186K$207K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

33%

LETO 1

33%

LETO 2

33%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Ansys so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33% se pridobi v 1st-LETO (33.00% letno)

  • 33% se pridobi v 2nd-LETO (33.00% letno)

  • 33% se pridobi v 3rd-LETO (33.00% letno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Elektroinženir pri Ansys in United States znaša letno skupno plačilo $206,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Ansys za vlogo Elektroinženir in United States je $141,750.

