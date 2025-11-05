Imenik podjetij
  Plače
  Programski inženir

  Vse plače Programski inženir

  Greater Denver And Boulder Area

Angi Programski inženir Plače v Greater Denver And Boulder Area

Programski inženir nadomestilo in Greater Denver And Boulder Area pri Angi se giblje od $143K na year za L1 do $252K na year za L4. Mediana yearnega nadomestila in Greater Denver And Boulder Area znaša skupaj $183K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Angi. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
Software Engineer 1(Začetna stopnja)
$143K
$126K
$10.7K
$6K
L2
Software Engineer 2
$168K
$148K
$11K
$9.5K
L3
Senior Software Engineer 1
$157K
$153K
$4.8K
$0
L4
Senior Software Engineer 2
$252K
$203K
$34K
$15K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Angi so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)



Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Angi in Greater Denver And Boulder Area znaša letno skupno plačilo $252,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Angi za vlogo Programski inženir in Greater Denver And Boulder Area je $173,000.

