Programski inženir nadomestilo in Greater Denver And Boulder Area pri Angi se giblje od $143K na year za L1 do $252K na year za L4. Mediana yearnega nadomestila in Greater Denver And Boulder Area znaša skupaj $183K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Angi. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Naziv stopnje Skupaj Osnova Delnice (/yr) Bonus L1 Software Engineer 1 ( Začetna stopnja ) $143K $126K $10.7K $6K L2 Software Engineer 2 $168K $148K $11K $9.5K L3 Senior Software Engineer 1 $157K $153K $4.8K $0 L4 Senior Software Engineer 2 $252K $203K $34K $15K Prikaži 2 Več stopenj

Najnovejše prijave plač

Razpored pridobivanja Glavna 25 % LETO 1 25 % LETO 2 25 % LETO 3 25 % LETO 4 Vrsta delnic RSU Pri Angi so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja: 25 % se pridobi v 1st - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 2nd - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 3rd - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 4th - LETO ( 25.00 % letno )

Kakšen je razpoред pridobivanja pri Angi ?

