  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Mumbai Metropolitan Region

Angel One Programski inženir Plače v Mumbai Metropolitan Region

Mediana Programski inženir nadomestila in Mumbai Metropolitan Region pri Angel One znaša skupaj ₹2.38M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Angel One. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Mediani paket
company icon
Angel One
Software Engineer
Mumbai, MH, India
Skupaj na leto
₹2.38M
Raven
SDE 1
Osnovna plača
₹2.18M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹198K
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
1 Leto
Kakšne so karierne stopnje pri Angel One?

₹13.95M

Najnovejše prijave plač
Najnovejše prijave plač

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Pogosta vprašanja

