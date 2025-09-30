Imenik podjetij
Angel One
Angel One Programski inženir Plače v Greater Bengaluru

Programski inženir nadomestilo in Greater Bengaluru pri Angel One se giblje od ₹3.05M na year do ₹6.87M. Mediana yearnega nadomestila in Greater Bengaluru znaša skupaj ₹3.8M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Angel One. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
SDE 1
(Začetna stopnja)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE 2
₹3.68M
₹3.27M
₹252K
₹161K
SDE 3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Prikaži 3 Več stopenj
₹13.95M

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Kakšne so karierne stopnje pri Angel One?

Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Angel One in Greater Bengaluru znaša letno skupno plačilo ₹6,874,631. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Angel One za vlogo Programski inženir in Greater Bengaluru je ₹3,817,011.

