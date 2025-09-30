Programski inženir nadomestilo in Greater London Area pri Anaplan se giblje od £69.2K na year za P2 do £121K na year za P4. Mediana yearnega nadomestila in Greater London Area znaša skupaj £91K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Anaplan. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
P1
£ --
£ --
£ --
£ --
P2
£69.2K
£63.1K
£0
£6.2K
P3
£83.2K
£74K
£4K
£5.2K
P4
£121K
£92.8K
£18.8K
£8.9K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Anaplan so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)
