Imenik podjetij
Anaplan
Anaplan Plače

Plače Anaplan se gibljejo od $73,630 skupnega letnega nadomestila za Kadrovik na spodnjem koncu do $346,725 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Anaplan. Zadnja posodobitev: 8/31/2025

$160K

Programski inženir
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

Full-Stack programski inženir

Arhitekt rešitev
Median $168K
Vodja izdelkov
Median $132K

Človeški viri
Median $344K
Prodaja
Median $250K
Poslovni analitik
$262K
Služba za stranke
$98.5K
Uspeh strank
$281K
Podatkovni znanstvenik
$116K
Informacijski tehnolog (IT)
$138K
Trženjske operacije
$89.2K
Oblikovalec izdelkov
$270K
Vodja projekta
$154K
Kadrovik
$73.6K
Vodja programskega inženiringa
$347K
Vodja tehniškega programa
$239K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Anaplan so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at Anaplan is Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $346,725. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Anaplan is $156,545.

