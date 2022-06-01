Adresár Spoločností
AmTrust Financial
AmTrust Financial Platy

Platový rozsah AmTrust Financial sa pohybuje od $85,425 v celkovej kompenzácii ročne pre Razvijalec programske opreme na spodnom konci do $141,365 pre Znanstvenik podatkov na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov AmTrust Financial. Naposledy aktualizované: 8/21/2025

$160K

Poslovni analitik
$88.2K
Analitik podatkov
$119K
Znanstvenik podatkov
$141K

Razvijalec programske opreme
$85.4K
Často kladené otázky

Den högst betalande rollen som rapporterats på AmTrust Financial är Znanstvenik podatkov at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $141,365. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på AmTrust Financial är $103,800.

