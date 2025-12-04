Imenik podjetij
Povprečno Programski inženir skupno nadomestilo in United States pri Amperon se giblje od $150K do $209K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Amperon. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$161K - $189K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$150K$161K$189K$209K
Običajen razpon
Možen razpon

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Amperon in United States znaša letno skupno plačilo $208,845. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Amperon za vlogo Programski inženir in United States je $149,940.

