Povprečno Poslovni analitik skupno nadomestilo in United States pri Amperity se giblje od $119K do $173K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Amperity. Nazadnje posodobljeno: 9/22/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$136K - $155K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$119K$136K$155K$173K
Običajen razpon
Možen razpon

$160K

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Option

Pri Amperity so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Poslovni analitik pri Amperity in United States znaša letno skupno plačilo $172,870. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Amperity za vlogo Poslovni analitik in United States je $118,665.

