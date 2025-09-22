Programski inženir nadomestilo in United States pri Ampere Computing se giblje od $170K na year za L6 do $275K na year za L8. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $198K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Ampere Computing. Nazadnje posodobljeno: 9/22/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L6
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
