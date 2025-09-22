Imenik podjetij
Ampere Computing
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

Ampere Computing Programski inženir Plače

Programski inženir nadomestilo in United States pri Ampere Computing se giblje od $170K na year za L6 do $275K na year za L8. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $198K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Ampere Computing. Nazadnje posodobljeno: 9/22/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L6
(Začetna stopnja)
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
Principal Engineer
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
Senior Principal Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 4 Več stopenj
Dodaj komp.Primerjaj stopnje

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Plače pripravnikov

Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Ampere Computing?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Ampere Computing şirketindeki in United States Programski inženir pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $365,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Ampere Computing şirketinde Programski inženir rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $204,000 tutarındadır.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Ampere Computing

Povezana podjetja

  • Dataminr
  • Rubrik
  • Cloudera
  • Samsara
  • Lattice
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri