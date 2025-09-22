Strojni inženir nadomestilo in United States pri Ampere Computing se giblje od $189K na year za L6 do $364K na year za L9. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $196K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Ampere Computing. Nazadnje posodobljeno: 9/22/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
