Ampere Computing
  • Plače
  • Strojni inženir

  • Vse plače Strojni inženir

Ampere Computing Strojni inženir Plače

Strojni inženir nadomestilo in United States pri Ampere Computing se giblje od $189K na year za L6 do $364K na year za L9. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $196K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Ampere Computing. Nazadnje posodobljeno: 9/22/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
Principal Engineer
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
Senior Principal Engineer
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Kakšne so karierne stopnje pri Ampere Computing?

Pogosta vprašanja

Найвищий пакет оплати для позиції Strojni inženir в Ampere Computing in United States складає річну загальну компенсацію $363,667. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Ampere Computing для позиції Strojni inženir in United States складає $204,700.

Drugi viri