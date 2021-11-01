Adresár Spoločností
AMI
AMI Platy

Platový rozsah AMI sa pohybuje od $25,596 v celkovej kompenzácii ročne pre Vodja izdelka na spodnom konci do $170,850 pre Tehnični vodja programa na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov AMI. Naposledy aktualizované: 8/11/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $28.7K
Računovodja
$152K
Vodja izdelka
$25.6K

Prodaja
$32.9K
Vodja razvoja programske opreme
$159K
Tehnični vodja programa
$171K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v AMI je Tehnični vodja programa at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $170,850. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v AMI je $92,452.

Ďalšie zdroje