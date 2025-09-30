Imenik podjetij
Amgen
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Tampa-St. Pete (Sarasota) Area

Amgen Programski inženir Plače v Tampa-St. Pete (Sarasota) Area

Programski inženir nadomestilo in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area pri Amgen se giblje od $108K na year za L3 do $152K na year za L5. Mediana yearnega nadomestila in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area znaša skupaj $129K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Amgen. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L3
(Začetna stopnja)
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Dodaj komp.Primerjaj stopnje

$160K

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

0%

LETO 1

33%

LETO 2

33%

LETO 3

34%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Amgen so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 0% se pridobi v 1st-LETO (0.00% letno)

  • 33% se pridobi v 2nd-LETO (33.00% letno)

  • 33% se pridobi v 3rd-LETO (33.00% letno)

  • 34% se pridobi v 4th-LETO (34.00% letno)



Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

AmgenProgramski inženir職位 in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area年度總薪酬中位數為$125,000。

