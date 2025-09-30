Programski inženir nadomestilo in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area pri Amgen se giblje od $108K na year za L3 do $152K na year za L5. Mediana yearnega nadomestila in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area znaša skupaj $129K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Amgen. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L3
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
0%
LETO 1
33%
LETO 2
33%
LETO 3
34%
LETO 4
Pri Amgen so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
0% se pridobi v 1st-LETO (0.00% letno)
33% se pridobi v 2nd-LETO (33.00% letno)
33% se pridobi v 3rd-LETO (33.00% letno)
34% se pridobi v 4th-LETO (34.00% letno)
