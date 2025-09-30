Imenik podjetij
Amgen
Amgen Programski inženir Plače v Greater Los Angeles Area

Programski inženir nadomestilo in Greater Los Angeles Area pri Amgen se giblje od $115K na year za L3 do $275K na year za L6. Mediana yearnega nadomestila in Greater Los Angeles Area znaša skupaj $210K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Amgen. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L3
(Začetna stopnja)
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

0%

LETO 1

33%

LETO 2

33%

LETO 3

34%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Amgen so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 0% se pridobi v 1st-LETO (0.00% letno)

  • 33% se pridobi v 2nd-LETO (33.00% letno)

  • 33% se pridobi v 3rd-LETO (33.00% letno)

  • 34% se pridobi v 4th-LETO (34.00% letno)



Vključeni nazivi

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Amgen in Greater Los Angeles Area znaša letno skupno plačilo $284,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Amgen za vlogo Programski inženir in Greater Los Angeles Area je $192,500.

