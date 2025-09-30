Programski inženir nadomestilo in Greater Los Angeles Area pri Amgen se giblje od $115K na year za L3 do $275K na year za L6. Mediana yearnega nadomestila in Greater Los Angeles Area znaša skupaj $210K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Amgen. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L3
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
0%
LETO 1
33%
LETO 2
33%
LETO 3
34%
LETO 4
Pri Amgen so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
0% se pridobi v 1st-LETO (0.00% letno)
33% se pridobi v 2nd-LETO (33.00% letno)
33% se pridobi v 3rd-LETO (33.00% letno)
34% se pridobi v 4th-LETO (34.00% letno)
