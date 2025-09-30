Podatkovni znanstvenik nadomestilo in Greater Los Angeles Area pri Amgen se giblje od $96.7K na year za L3 do $218K na year za L6. Mediana yearnega nadomestila in Greater Los Angeles Area znaša skupaj $139K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Amgen. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
0%
LETO 1
33%
LETO 2
33%
LETO 3
34%
LETO 4
Pri Amgen so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
0% se pridobi v 1st-LETO (0.00% letno)
33% se pridobi v 2nd-LETO (33.00% letno)
33% se pridobi v 3rd-LETO (33.00% letno)
34% se pridobi v 4th-LETO (34.00% letno)