Imenik podjetij
AMETEK
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

AMETEK Plače

Plače AMETEK se gibljejo od $58,107 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $265,200 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri AMETEK. Zadnja posodobitev: 9/11/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Elektroinženir
Median $200K
Strojni inženir
$60.6K
Strojni inženir
$147K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Optični inženir
$143K
Programski inženir
$58.1K
Vodja programskega inženiringa
$265K
Vodja tehniškega programa
$171K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Самая высокооплачиваемая позиция в AMETEK — Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $265,200. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в AMETEK составляет $147,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za AMETEK

Povezana podjetja

  • Jabil
  • Tektronix
  • Sherwin-Williams
  • NextEra Energy
  • DuPont
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri