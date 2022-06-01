Imenik podjetij
AmeriHealth Caritas
AmeriHealth Caritas Plače

Plače AmeriHealth Caritas se gibljejo od $87,312 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni analitik na spodnjem koncu do $155,220 za Arhitekt rešitev na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri AmeriHealth Caritas. Zadnja posodobitev: 9/11/2025

$160K

Aktuar
$152K
Podatkovni analitik
$87.3K
Programski inženir
$133K

Arhitekt rešitev
$155K
Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at AmeriHealth Caritas is Arhitekt rešitev at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $155,220. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AmeriHealth Caritas is $142,250.

