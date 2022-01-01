Imenik podjetij
American Tower
American Tower Plače

Plače American Tower se gibljejo od $34,053 skupnega letnega nadomestila za Vodja projekta na spodnjem koncu do $222,408 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri American Tower. Zadnja posodobitev: 9/11/2025

$160K

Strojni inženir
$106K
Vodja projekta
$34.1K
Programski inženir
$199K

Vodja programskega inženiringa
$222K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri American Tower so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)

Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at American Tower is Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $222,408. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at American Tower is $152,263.

