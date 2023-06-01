Imenik podjetij
American Red Cross
American Red Cross Plače

Plače American Red Cross se gibljejo od $30,833 skupnega letnega nadomestila za Služba za stranke na spodnjem koncu do $183,600 za Trženje na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri American Red Cross. Zadnja posodobitev: 9/11/2025

$160K

Administrativni asistent
$59.7K
Poslovni analitik
$126K
Služba za stranke
$30.8K

Podatkovni analitik
$35.5K
Podatkovni znanstvenik
$35.2K
Trženje
$184K
Vodja izdelkov
$131K
Vodja projekta
$95.5K
Programski inženir
$79.6K
Pogosta vprašanja

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در American Red Cross، Trženje at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $183,600 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در American Red Cross برابر $79,600 است.

