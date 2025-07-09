Imenik podjetij
American Medical Association Plače

Plače American Medical Association se gibljejo od $77,610 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni analitik na spodnjem koncu do $587,050 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri American Medical Association. Zadnja posodobitev: 9/11/2025

$160K

Programski inženir
Median $110K

Full-Stack programski inženir

Podatkovni analitik
$77.6K
Podatkovni znanstvenik
$85.4K

Oblikovalec izdelkov
$81.6K
Vodja izdelkov
$249K
Vodja programskega inženiringa
$587K
Arhitekt rešitev
$139K
Pogosta vprašanja

Drugi viri