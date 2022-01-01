Imenik podjetij
American Family Insurance
American Family Insurance Plače

Plače American Family Insurance se gibljejo od $22,718 skupnega letnega nadomestila za Človeški viri na spodnjem koncu do $190,950 za Vodja tehniškega programa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri American Family Insurance. Zadnja posodobitev: 9/2/2025

$160K

Programski inženir
Median $127K

Backend programski inženir

Poslovni analitik
Median $102K
Vodja programskega inženiringa
Median $188K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Podatkovni znanstvenik
Median $152K
Aktuar
$161K
Človeški viri
$22.7K
Informacijski tehnolog (IT)
$124K
Trženje
$121K
Prodaja
$52.5K
Analitik kibernetske varnosti
$153K
Vodja tehniškega programa
$191K
Pogosta vprašanja

Najwyżej płatnym stanowiskiem w American Family Insurance jest Vodja tehniškega programa at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $190,950. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w American Family Insurance wynosi $127,000.

