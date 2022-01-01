Adresár Spoločností
American Chemical Society
American Chemical Society Platy

Platový rozsah American Chemical Society sa pohybuje od $79,600 v celkovej kompenzácii ročne pre Analitik podatkov na spodnom konci do $192,056 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov American Chemical Society. Naposledy aktualizované: 8/12/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $80K
Analitik podatkov
$79.6K
Oblikovalec izdelkov
$139K

Vodja razvoja programske opreme
$192K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v American Chemical Society je Vodja razvoja programske opreme at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $192,056. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v American Chemical Society je $109,650.

