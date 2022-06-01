Adresár Spoločností
American Bureau of Shipping
American Bureau of Shipping Platy

Platový rozsah American Bureau of Shipping sa pohybuje od $55,984 v celkovej kompenzácii ročne pre Razvijalec programske opreme na spodnom konci do $146,265 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov American Bureau of Shipping. Naposledy aktualizované: 8/12/2025

$160K

Strojni inženir
$126K
Vodja izdelka
$139K
Razvijalec programske opreme
$56K

Vodja razvoja programske opreme
$146K
Tehnični vodja programa
$82.4K
De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij American Bureau of Shipping is Vodja razvoja programske opreme at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $146,265. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij American Bureau of Shipping is $125,625.

