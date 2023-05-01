Imenik podjetij
American Axle & Manufacturing Plače

Plače American Axle & Manufacturing se gibljejo od $15,075 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni znanstvenik na spodnjem koncu do $183,600 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri American Axle & Manufacturing. Zadnja posodobitev: 8/31/2025

$160K

Strojni inženir
Median $91.7K
Podatkovni znanstvenik
$15.1K
Oblikovalec izdelkov
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Vodja programskega inženiringa
$184K
Pogosta vprašanja

El rol amb millor retribució reportat a American Axle & Manufacturing és Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $183,600. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a American Axle & Manufacturing és $100,640.

