Strojni inženir nadomestilo in United States pri American Airlines znaša $105K na year za L4. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $101K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete American Airlines. Nazadnje posodobljeno: 10/30/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$105K
$105K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
