  • Plače
  • Informacijski tehnolog (IT)

  • Vse plače Informacijski tehnolog (IT)

American Airlines Informacijski tehnolog (IT) Plače

Informacijski tehnolog (IT) nadomestilo pri American Airlines znaša $123K na year za L4. Mediana yearnega nadomestila znaša skupaj $116K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete American Airlines. Nazadnje posodobljeno: 10/30/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$123K
$123K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovejše prijave plač
Kakšne so karierne stopnje pri American Airlines?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Informacijski tehnolog (IT) pri American Airlines znaša letno skupno plačilo $130,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri American Airlines za vlogo Informacijski tehnolog (IT) je $116,000.

