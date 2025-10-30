Podatkovni analitik nadomestilo in United States pri American Airlines se giblje od $86.5K na year za L3 do $103K na year za L4. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $93K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete American Airlines. Nazadnje posodobljeno: 10/30/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$86.5K
$86.5K
$0
$0
L4
$103K
$103K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
