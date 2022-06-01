Imenik podjetij
Amentum
Amentum Plače

Plače Amentum se gibljejo od $78,605 skupnega letnega nadomestila za Vodja objektov na spodnjem koncu do $174,125 za Služba za stranke na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Amentum. Zadnja posodobitev: 9/2/2025

$160K

Programski inženir
Median $80K

Produkcijski programski inženir

Podatkovni analitik
Median $128K
Strojni inženir
Median $100K

Služba za stranke
$174K
Vodja objektov
$78.6K
Finančni analitik
$114K
Strojni inženir
$133K
Informacijski tehnolog (IT)
$105K
Vodja programa
$129K
Vodja projekta
$113K
Analitik kibernetske varnosti
$171K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Amentum je Služba za stranke at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $174,125. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Amentum je $114,425.

