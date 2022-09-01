Adresár Spoločností
Amelia
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Amelia Platy

Platový rozsah Amelia sa pohybuje od $58,920 v celkovej kompenzácii ročne pre Razvijalec programske opreme na spodnom konci do $226,125 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Amelia. Naposledy aktualizované: 8/11/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Razvoj poslovanja
$121K
Razvijalec programske opreme
$58.9K
Vodja razvoja programske opreme
$226K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Arhitekt rešitev
$199K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Amelia je Vodja razvoja programske opreme at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $226,125. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Amelia je $159,800.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Amelia

Súvisiace spoločnosti

  • Lyft
  • Roblox
  • Pinterest
  • Apple
  • Facebook
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje