Imenik podjetij
Ambry Genetics
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Ambry Genetics Plače

Plače Ambry Genetics se gibljejo od $71,400 skupnega letnega nadomestila za Poslovni analitik na spodnjem koncu do $226,860 za Podatkovni znanstvenik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Ambry Genetics. Zadnja posodobitev: 9/1/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Median $115K
Poslovni analitik
$71.4K
Podatkovni znanstvenik
$227K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Oblikovalec izdelkov
$123K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Ambry Genetics je Podatkovni znanstvenik at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $226,860. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Ambry Genetics je $119,003.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Ambry Genetics

Povezana podjetja

  • LEK
  • Dialpad
  • Sema4
  • Integrated DNA Technologies
  • ESET
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri