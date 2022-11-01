Adresár Spoločností
Ambit
Ambit Platy

Platový rozsah Ambit sa pohybuje od $17,203 v celkovej kompenzácii ročne pre Razvijalec programske opreme na spodnom konci do $83,381 pre Investicijski bančnik na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Ambit. Naposledy aktualizované: 8/9/2025

$160K

Investicijski bančnik
$83.4K
Vodja izdelka
$39.8K
Razvijalec programske opreme
$17.2K

Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Ambit je Investicijski bančnik at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $83,381. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Ambit je $39,837.

