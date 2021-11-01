Adresár Spoločností
Ambarella
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Ambarella Platy

Platový rozsah Ambarella sa pohybuje od $54,354 v celkovej kompenzácii ročne pre Razvijalec programske opreme na spodnom konci do $305,000 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Ambarella. Naposledy aktualizované: 8/11/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Strojni inženir
Median $255K

ASIC inženir

Razvijalec programske opreme
Median $54.4K
Vodja razvoja programske opreme
Median $305K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Poslovni analitik
$235K
Trženje
$231K
Arhitekt rešitev
$251K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Ambarella je Vodja razvoja programske opreme s ročnou celkovou kompenzáciou $305,000. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Ambarella je $243,210.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Ambarella

Súvisiace spoločnosti

  • 8x8
  • Salesforce
  • Broadcom
  • Palantir
  • Twilio
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje