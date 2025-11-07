Imenik podjetij
Amazon
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Vodja poslovnih operacij
  • L6

Vodja poslovnih operacij Stopnja

L6

Stopnje pri Amazon

Primerjaj stopnje
  1. L4
  2. L5
  3. L6
    4. Prikaži 4 Več stopenj
Povprečje Letno Skupna plača
$181,132
Osnovna plača
$127,903
Delniški paket ()
$47,488
Bonus
$5,741

Amazon logo
+$13K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnovejši vnosi plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Imate vprašanje? Vprašajte skupnost.

Obiščite skupnost Levels.fyi, kjer se lahko povezujete z zaposlenimi iz različnih podjetij, pridobite nasvete za kariero in še več.

Obiščite zdaj!

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Amazon

Povezana podjetja

  • eBay
  • Etsy
  • Wayfair
  • Wish
  • Chewy
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri