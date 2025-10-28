Imenik podjetij
Alteryx
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Vodja programskega inženirstva

  • Vse plače Vodja programskega inženirstva

Alteryx Vodja programskega inženirstva Plače

Mediana Vodja programskega inženirstva nadomestila in United States pri Alteryx znaša skupaj $237K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Alteryx. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025

Mediani paket
company icon
Alteryx
Software Engineering Manager
Denver, CO
Skupaj na leto
$237K
Raven
L3
Osnovna plača
$189K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$48K
Leta v podjetju
5-10 Leta
Leta izkušenj
5-10 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Alteryx?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.4%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Alteryx so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)

  • 33.4% se pridobi v 3rd-LETO (33.40% letno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Vodja programskega inženirstva ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri Alteryx in United States znaša letno skupno plačilo $418,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Alteryx za vlogo Vodja programskega inženirstva in United States je $278,300.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Alteryx

Povezana podjetja

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri