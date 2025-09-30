Imenik podjetij
Alteryx
Alteryx Programski inženir Plače v Prague Metropolitan Area

Programski inženir nadomestilo in Prague Metropolitan Area pri Alteryx znaša CZK 1.86M na year za Senior Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Prague Metropolitan Area znaša skupaj CZK 2.02M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Alteryx. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Associate Software Engineer
(Začetna stopnja)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
CZK 3.5M

Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.4%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Alteryx so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)

  • 33.4% se pridobi v 3rd-LETO (33.40% letno)



Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Programski inženir at Alteryx in Prague Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of CZK 3,641,397. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Alteryx for the Programski inženir role in Prague Metropolitan Area is CZK 1,906,989.

